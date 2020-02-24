رئيسي : احتواء فيروس الكورونا يتطلب تعاونا وطنيا وجهودا عامة

وقال رئيسي في اجتماع المجلس الاعلى للسلطة القضائية اليوم الاثنين ان سلامة المواطنين من الحقوق العامة ومن اهم القضايا الملحة في البلاد، مشددا على ان مواجهة احتواء فيروس الكورونا يتطلب تعاونا وطنيا وجهودا عامة.

من جانب اخر أكد رئيس السلطة القضائية ان الشعب الايراني هو الذي انتصر في الانتخابات التشريعية الاخيرة وليس أي حزب او تيار خاص.

واضاف ان الفائز في الانتخابات هو الشعب الايراني العظيم، وليس حزبا أو تيارا خاصا، واليوم جاء دور ممثلي الشعب لحل المشاكل المعيشية للمواطنين وبث الأمل في قلوبهم.

انتهى **م م**