الشعب الصيني يعلن دعمه لجهود الايرانيين في مكافحة فيروس كورونا

وافاد مراسل "ارنا" من بكين، ان مواقع التواصل الاجتماعي في الصين تناولت بشكل كبير اليوم الاثنين مشاهد فيديو وصورا تظهر الشعب الصيني بمختلف شرائحه ومنهم المكوّن الشبابي الذي اعرب عن تعاطفه مع الشعب الايراني في سياق جهوده الهادفة الى احتواء فيروس كورونا المستجد والحدّ من انتشاره بشكل واسع في البلاد..

وفي هذا الاطار، نشر جمع من الصينيين مشاهد فيدو عبر مواقعهم الاجتماعية، مؤكدين فيها على ان الحكومة والشعب الايرانيين يستطيعان بتظافر الجهود فيما بينهم القضاء على على هذا الوباء.

وجاء في مواقع التواصل الاجتماعية الصينية ايضا، ان الشعب الصيني يعلن تضامنه مع الايرانيين ويؤكد استعداده للتعاون معهم لهزيمة فيروس كورونا، وهو على يقين بقوة الايرانيين في هذا الخصوص.

الى ذلك، اعلنت وزارة الخارجية الصيينة في بيان لها : ان الصين تتعاون مع ايران من اجل مكافحة فيروس كورونا ولن تدخر اي جهد في هذا المجال.

واضاف البيان : ان الشعب الايراني وقف الى جانب الصين منذ بداية انتشار فيروس كورونا، وقدم المساعدات الي هذا البلد؛ في موقف لن ينسى ابدا.

انتهى ** ح ع