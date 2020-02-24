طائرات الاحتلال تجدد قصفها لغزة والمقاومة تردّ

واستهدفت مقاتلات الاحتلال، موقعا يتبع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي جنوبي القطاع.

وافاد مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) من موقع الحدث، ان الطائرات الحربية الصهيونية اغارت الموقع بأربع صواريخ الحقت بها أضرارا مادية.

كما استهدفت المدفعية الصهيونية نقطة رصد تابعة للمقاومة شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة

واعلن جيش الاحتلال "الاسرائيلي" انه بدأ بشن غارات جوية مستهدفا مواقع تابعة للجهاد الاسلامي بزعم الرد على انطلاق صواريخ صوب المستوطنات المحيطة بغزة.

وقصفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي مستوطنة سيديروت ب 12 صاروخا سقط بعضها على أماكن مأهولة.

من جهته، هدد رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتانياهو بشن عملية عسكرية على قطاع غزة .

ودعا الى اجتماع الكابنيت لحشد أغلبية مؤيدة لعملية عسكرية ضد غزة، في حين استبعدت صحيفة "معاريف" العبرية شن عملية عسكرية مؤكدة انه سيتم الاكتفاء بردود الجيش على اطلاق الصواريخ.

وردا على التهديدات "الاسرائيلية" قال "عصام ابو دقة" القيادي في الجبهة الديموقراطية الفلسطينية : ان الاحتلال الصهيوني هو من يتحمل المسؤولية عن جولة التصعيد الاخيرة خاصة بعد عملية التنكيل التي تعرض لها الشاب الفلسطيني على حدود خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضاف في تصريح خاص لمراسل ارنا : ان ما قامت به المقاومة يأتي في سياق الرد الطبيعي وحماية الشعب الفلسطيني من الغطرسة الصهيونية والاحتلال يحاول اليوم استهداف سوريا وغزة وهو ما يمثل اعلان حرب على المقاومة اينما كانت.

وأكد هذا القيادي الفلسطيني ان المقاومة لن تمكن الاحتلال من كسر ارادة الشعب الفلسطيني او الاستفراد بفصيل دون اخر وان غرفة العمليات المشتركة لن تسمح بان تمرّ اي جريمة مرور الكرام.

واضاف، ان الذي يمارس العدوان هو الاحتلال وان المقاومة ستقوم بالرد بشكل مشترك للجم الاحتلال نحو توسيع المقاومة الشعبية.

انتهى*387/2018/ ح ع **