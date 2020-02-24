لتقوم باكستان بالقبض على الإرهابيين وتسليمهم الى حرس الحدود الإيراني 

وفي تصريح للمراسلين اليوم الإثنين في مدينة سنندج (مركز محافظة كردستان-غرب)، أضاف العميد رضائي ان ايران لديها علاقات جيدة مع باكستان وتتواجد العديد من الوحدات العسكرية الباكستانية في المنطقة الحدودية بين البلدين، لكننا ما زلنا نشهد تنفيذ عمليات ارهابية.

وتابع: بالتزامن مع اجراء الانتخابات (يوم الجمعة 21 فبراير) وحماية قوات الأمن الداخلي لتنفيذ هذه العملية، تم كذلك تكثيف حراسة الحدود، مما ادى الى احباط هذه الهجمات الارهابية والحيلولة دون تحقيق اهدافها؛ مردفا ان الاشتباكات اسفرت عن الحاق خسائر بين الارهابيين واستشهاد اثنين من قوات حرس الحدود الايراني.

وصرح، ان التحريات كشفت أن هؤلاء المرتزقة كانوا يستخدمون معدات أمريكية الصنع تسلموها مؤخرا لتنفيذ هجوم إرهابي على حرس الحدود في بلادنا.

وفي جانب آخر، أشار العميد رضائي الى ضبط طن ونصف الطن من المخدرات من قبل قوات حرس الحدود في 6 مناطق شرقي البلاد في اليوم نفسه.

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