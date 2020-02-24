ايران لديها اكبر مخزون من دم الحبل السري في الشرق الاوسط

واضاف صرابي : ان 120 الفا من اجمالي هذه العينات مخزونة في البنوك الخاصة (عائلية) والباقي مخزن في البنوك العامة داخل البلاد.

وصرح هذا المسؤول بوزارة الصحة الايرانية، ان البنك الوطني للخلايا الجذعية لدم الحبل السري، يمتلك حاليا فروعا في ارجاء البلاد كما ان عينات من دم الحبل السري لدول مثل سلطنة عمان والعراق يتم تخزينها في ايران ايضا.

وتابع، انه في بعض حالات الولادة في تركيا وتركمانستان وافغانستان والنرويج والامارات وسلطنة عمان وكندا وبريطانيا والاردن تم ارسال عينة من دم الحبل السري للمولود الى ايران لغرض التخزين.

وصرح صرابي : ان تقنية تخزين دم الحبل السري تم توطينه في البلاد حاليا؛ مشيرا الى استخدام هذه المادة في علاج انواع سرطانات الدم وامراض التلاسيميا وقصور الجهاز المناعي، ومتابعة الدراسات حاليا لعلاج امراض الشلل الدماغي وأمراض القلب وأمراض السكري وأمراض الاطفال باستخدام هذه الخلايا الجذعية.

انتهى**2018/ ح ع **