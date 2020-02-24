مسؤول اذربيجاني : لم نفرض اي قيود على شركات الطيران الايرانية

واضاف عسكراف اليوم الاثنين : ان شركة "بوتا" الاذربيجانية للطيران المدني مستمرة في تسيير رحلاتها بانسيابية على طريق باكو – طهران.

يأتي ذلك، وسط قرار عدد من دول المنطقة ومنها تركيا وافغانستان والعراق، القاضي بوقف رحلاتها الجوية مع ايران سعيا منها لمنع دخول فيروس كورونا المستجد الى اراضيها، وذلك رغم علاقات هذه الدول الواسعة مع الصين.

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