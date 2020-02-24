مسؤول اذربيجاني : لم نفرض اي قيود على شركات الطيران الايرانية

واضاف عسكراف اليوم الاثنين : ان شركة "بوتا" الاذربيجانية للطيران المدني مستمرة في تسيير رحلاتها بانسيابية على طريق باكو – طهران.
يأتي ذلك، وسط قرار عدد من دول المنطقة ومنها تركيا وافغانستان والعراق، القاضي بوقف رحلاتها الجوية مع ايران سعيا منها لمنع دخول فيروس كورونا المستجد الى اراضيها، وذلك رغم علاقات هذه الدول الواسعة مع الصين.
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باكو / 24 شباط / فبراير / ارنا – اعلن رئيس شركة "آذال" الحكومية للطيران في جمهورية اذربيجان "جهانغير عسكراف" ، ان بلاده لم تفرض اي قيود في مطار باكو او سائر مطارات الدولة على الرحلات الجوية التابعة لشركات الطيران المدني الايرانية.
واضاف عسكراف اليوم الاثنين : ان شركة "بوتا" الاذربيجانية للطيران المدني مستمرة في تسيير رحلاتها بانسيابية على طريق باكو – طهران.
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