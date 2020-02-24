الحكومة وضعت توجهاتها الرئيسية على دعم الشركات المعرفية في البلاد

وفي تصريح له اليوم الاثنين، اكد جهانغيري على الجهات المعنية في البلاد بتقديم الدعم وتهيئة الارضيات المناسبة لتعزيز حضور الشركات الايرانية القائمة على المعرفة لدى الاسواق المحلية والخارجية.

واضاف، ينبغي على صندوق التنمية والابداع الايراني ان يقوم بالتعاون مع المعاونية العلمية والتقنية لرئيسة الجمهورية، بتوفير الدعم والامكانيات المناسبة لهذه الشركات.

انتهى ** ح ع