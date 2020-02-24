وقال باقري في كلمته اليوم الاثنين خلال الاجتماع الثالث والاربعين لمجلس حقوق الانسان الاممي بجنيف : ان هذه الممارسات لا تشكل عقوبة ضد شعب باكمله فحسب وانما تمثل نهجا حديثا لانتهاك حقوق الانسان؛ وبما يستدعي مساءلتها بشكل جاد من قبل هذه المنظمة الدولية.
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طهران / 24 شباط / فبراير / ارنا- اكد مساعد رئيس السلطة القضائية، امين اللجة الوطنية (الايرانية) لحقوق الانسان "علي باقري"، ان الدول التي تفرض الحظر على الدواء ليست مؤهلة للعضوية في مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الامم المتحدة.
وقال باقري في كلمته اليوم الاثنين خلال الاجتماع الثالث والاربعين لمجلس حقوق الانسان الاممي بجنيف : ان هذه الممارسات لا تشكل عقوبة ضد شعب باكمله فحسب وانما تمثل نهجا حديثا لانتهاك حقوق الانسان؛ وبما يستدعي مساءلتها بشكل جاد من قبل هذه المنظمة الدولية.
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