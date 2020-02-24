الدول التي تفرض الحظر على الدواء ليست مؤهلة للعضوية في مجلس حقوق الانسان

وقال باقري في كلمته اليوم الاثنين خلال الاجتماع الثالث والاربعين لمجلس حقوق الانسان الاممي بجنيف : ان هذه الممارسات لا تشكل عقوبة ضد شعب باكمله فحسب وانما تمثل نهجا حديثا لانتهاك حقوق الانسان؛ وبما يستدعي مساءلتها بشكل جاد من قبل هذه المنظمة الدولية.

يتبع ...** ح ع