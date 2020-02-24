مستشار قائد الثورة: الحظر لم يؤثر على قدرات إيران الدفاعية والعسكرية

وفي حوار اجرته معه صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية ونشرته اليوم الإثنين أضاف العميد دهقان، ان ميزانية الدفاع والمؤسسات العسكرية في البلاد لم تنخفض.

وتابع، ان ظروفنا من الناحية العسكرية أصبحت اليوم افضل من جميع الابعاد مما كانت عليه قبل 3 اعوام حينما جاء ترامب الى سدة الحكم وفيما لو انتخب ترامب مرة اخر ستصبح ظروفنا افضل في الاعوام الخمسة القادمة ايضا.

واكد العميد دهقان بان ايران لن تتراجع عن تطوير برنامجها الصاروخي ودعم مجموعات المقاومة.

وتابع قائلا: ان ايران لن تتفاوض مع اميركا، كما انها في نفس الوقت لا تتطلع الى وقوع حرب مع أميركا.

وأضاف "أن الاستراتيجية الأمريكية كلفت دول المنطقة وكلفتنا الكثير ولكن من سيفوز في نهاية المطاف؟ نحن نعتقد اليوم أن نفوذنا في المنطقة قد زاد رغم كل الضغوط. ونحن لن نترك حلفائنا الإقليميين أبدًا. نحن لسنا لاعبين بل ثوار".

وقال ايضا حسب ما اوردته الصحيفة، ان ايران لا ترى أي سبب لان تقول لحلفائها بان يقوموا باجراء ما لكنها في الوقت ذاته لا تمنعهم ان ارادوا اتخاذ اجراء ما.

وقال، ان اميركا تريد التفاوض معنا لتقول لنا لماذا تمتلكون الصواريخ؟ لماذا انتم (متواجدون) في المنطقة؟ ولماذا تمتلكون القدرات العسكرية؟ اذن اي مفاوضات يمكننا ان نجريها حول هذه الامور؟.

واكد العميد دهقان، ان ايران لا تسعى وراء الحرب مع اميركا الا ان التفاوض لا معنى له. ان اميركا تتصور بان ايران في موقف الضعف وبحاجة الى التفاوض.

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