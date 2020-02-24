حزب الله لبنان يدين بشدة محاولة الكيان الصهيوني لاستهداف قيادات في حركة الجهاد الإسلامي بدمشق

وندد البيان بالجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، والتي تمثلت بقيام جرافة تابعة للكيان الصهيوني بسحل مواطن فلسطيني والتنكيل بجثته أمام مرأى ومسمع العالم أجمع.

وراى حزب الله في بيانه، أن "ما قامت به العصابات الصهيونية من جريمة وحشية، هي تعبير صريح و واضح عن همجية الكيان الإسرائيلي وتنكره لكل المبادئ الأخلاقية والانسانية والدينية".

واضاف : حزب الله اذ يستغرب الصمت المريب للحكومات والمنظمات الحقوقية عن هذا التعرض البشع للذات الانسانية، يرفع الصوت عالياً، داعياً جميع الشرفاء إلى استنكار هذه الجريمة، ومعتبراً أن الصمت عنها هو بمثابة غطاء وتأييد لها، ويعبّر عن انحياز فاضح لصالح القتلة الإسرائيليين، لأنه لو حدث أقل بكثير مما حصل في غزة في مكان آخر لشاهد العالم حملات تشويه واسعة النطاق.

انتهى ** ح ع