٢٤‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٨:٣٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83689431
٠ Persons

سمات

حزب الله لبنان يدين بشدة محاولة الكيان الصهيوني لاستهداف قيادات في حركة الجهاد الإسلامي بدمشق

حزب الله لبنان يدين بشدة محاولة الكيان الصهيوني لاستهداف قيادات في حركة الجهاد الإسلامي بدمشق

بيروت / 24 شباط / فبراير / ارنا - اصدر حزب الله اللبناني اليوم الاثنين بيانا، دان فيه وبشدة محاولة الكيان "الإسرائيلي" لاستهداف قيادات في حركة الجهاد الإسلامي في دمشق؛ واصفا القصف الصاروخي الذي استهدف مركزاً للحركة وأدى إلى ارتقاء شهيدين بانه "عدوان غادر وجبان لن يؤدي إلا إلى مزيد من تصميم المجاهدين على المضي قدماً لتحرير الأرض واستعادة المقدسات".

وندد البيان بالجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، والتي تمثلت بقيام جرافة تابعة للكيان الصهيوني بسحل مواطن فلسطيني والتنكيل بجثته أمام مرأى ومسمع العالم أجمع.

وراى حزب الله في بيانه، أن "ما قامت به العصابات الصهيونية من جريمة وحشية، هي تعبير صريح و واضح عن همجية الكيان الإسرائيلي وتنكره لكل المبادئ الأخلاقية والانسانية والدينية".

واضاف : حزب الله اذ يستغرب الصمت المريب للحكومات والمنظمات الحقوقية عن هذا التعرض البشع للذات الانسانية، يرفع الصوت عالياً، داعياً جميع الشرفاء إلى  استنكار هذه الجريمة، ومعتبراً أن الصمت عنها هو بمثابة غطاء وتأييد لها، ويعبّر عن انحياز فاضح لصالح القتلة الإسرائيليين، لأنه لو حدث أقل بكثير مما حصل في غزة في مكان آخر لشاهد العالم حملات تشويه واسعة النطاق.   

انتهى ** ح ع

سمات

تعليقك

You are replying to: .
1 + 12 =