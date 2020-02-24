وزير الداخلية الايراني: سنتغلب على فيروس كورونا بالوحدة والتلاحم

وقال رحماني فضلي في تصريح صحفي مساء الاثنين عقب انتهاء اجتماع لجنة الاعلام والدعاية الاقتصادية في البلاد، بان الاجتماع تدارس قضية فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية في البلاد.

واعتبر توفير السلع والبضائع وتوزيعها في البلاد من مهمات الحكومة والاجهزة التنفيذية، مضيفا ان مندوبي الاجهزة التنفيذية المعنية حضروا الاجتماع وطمان ممثلو وحدات الانتاج والتوزيع بعدم حدوث مشكلة ما في مسار تقديم الخدمات واسعار السلع والبضائع.

وصرح ان رئيس الجمهورية كلف كافة الاجهزة التنفيذية والوزارات بان تقدم الخدمات اللوجستية والدعم اللازم لوزارة الصحة بصورة مستمرة.

واشار الى ان وسائل الاعلام المناهضة واعداء الشعب الايراني يقومون ببث اكاذيب وانباء مزيفة حول فيروس كورونا في البلاد، موكدا على ضرورة التغلب على هذه المشكلة من خلال تعزيز الوحدة والتلاحم والتعاون.

انتهى** 2018 ** 2342