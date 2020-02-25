مسؤول: ايران ضمن الدول العشر الاولى عالميا في مجال علوم الفضاء

وقال قرباني، في ملتقى "الصناعات الفضائية؛ الفرص والتحديات" المنعقد في مدينة شيراز/ جنوب/، ان نادي تقنيات وخدمات الفضاء يضم 92 بلدا منها 58 بلدا قادرا على وضع تصاميم وتصنيع الاقمار الصناعية وبينها 10 بلدان في العالم فقط قادرة على اطلاق الاقمار الصناعية من بينها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف، نحن لا نعتبر عدم نجاح التجربة الاخيرة في اطلاق نسخة من القمر الصناعي "ظفر" فشلا لان تعجيل وسرعة الصاروخ الحامل للقمر كان اقل ولو كان في المستوى المطلوب لتم وضع القمر في المدار الا ان الجهود مبذولة حاليا لمعالجة الخلل وتحقيق التكنولوجيا ذات الصلة بها.

وقال: ان العمل جار حاليا على تصنيع القمر الصناعي "ظفر 2" بدقة 16 مترا وكذلك تم الانتهاء من إعداد اقمار للاتصالات من طراز "ناهيد" وهنالك عدد لافت من مشاريع تصنيع الاقمار الصناعية قيد الانجاز والتي سيتم الانتهاء منها في غضون العامين المقبلين بفضل استخدام تقنيات متطورة بينها أجهزة تصوير تعمل بدقة متر واحد.

واوضح بان الخطة الاستراتيجية الثانية للبلاد تتمحور حول السرعة في تصميم وصنع الاقمار الصناعية وان الانشطة جارية حول صنع اقمار صناعية اصغر وبكلفة اقل.

وصرح بانه تم التخطيط لدخول الشركات المعرفية الى هذا المجال وتقرر بناء عليه ان تقوم هذه الشركات باطلاق 300 قمر صناعي على شكل منظومة خلال الاعوام العشرة القادمة.

انتهى ** 2342