سلة ايران تخطت "النافذة الاولى" لتصفيات كأس آسيا بفوزين كبيرين على سوريا وقطر

ففي الجولة الاولى التي جرت الخميس الماضي في الصالة المغلقة بمجمع "آزادي" الرياضي بطهران فازت ايران على سوريا بنتيجة 94-48 نقطة فيما فازت في الجولة الثانية على قطر الاحد في الصالة ذاتها بنتيجة 95-52 نقطة.

وقدمت ايران في هاتين المباراتين عرضا كبيرا اثبتت فيهما جدارتها بنجومها اللامعين وفي مقدمهم حامد حدادي والكابتن صمد نيكخواه بهرامي.

يذكر ان المنتخب الوطني الايراني كان قد تاهل الى دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو 2020 ، خلال منافسات بطولة كاس العالم والتي كانت ايضا بمثابة تصفيات مؤهلة للاولمبياد.

وستكون مباريات ايران في النافذتين الثانية والثالثة كالتالي:

النافذة الثانية: (تجري خلال تشرين الثاني /نوفمبر 2020)

ايران –السعودية

سوريا- ايران

النافذة الثالثة: (تجري خلال شباط /فبراير 2021)

قطر –ايران

السعودية- ايران

وقسمت المنتخبات المشاركة في التصفيات الى 6 مجموعات هي كالتالي:

1-الفلبين واندونيسيا وتايلندا وكوريا الجنوبية.

2-تايوان واليابان وماليزيا والصين.

3-استراليا وهونغ كونغ ونيوزيلندا وغوام.

4-البحرين ولبنان والهند والعراق.

5-ايران وقطر وسوريا والسعودية.

6-الاردن وكازاخستان وسريلانكا وفلسطين.

وتتضمن التصفيات 3 نافذات يتاهل في ختامها منتخبان من كل مجموعة الى النهائيات اضافة الى 4 منتخبات من الحائزة على المركز الثالث في كل مجموعة.

انتهى ** 2342