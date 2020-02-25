ولايتي: تفشي فيروس كورونا يتباطأ قريبا

واضاف الدكتور ولايتي في مؤتمر صحفي في المستشفى ان الاجراءات اللازمة اتخذت لاحتواء هذا المرض في ايران وخلال الايام القادمة ستكون هناك اخبار ساره بهذا الخصوص ولاداعي للقلق.

واوضح رئيس مستشفى مسيح دانشوري في طهران ان المرض الناتج عن فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرًا في الصين، يعتبر من الأمراض المعدية التنفسية التي تنتشر بسرعة، مما ادى إلى تخطيه الحدود إلى بلدان أخرى وبسبب حركة التنقل من الصين انتقل إلى روسيا والدول المجاوره لايران.

وأضاف ولايتي : لا يوجد احتمال أن يتمكن الأطباء في ايران من السيطرة على الفيروس داخل حدود البلاد حتى لا ينتشر إلى باقي الدول، فهو ينتشر بسرعة في العالم" مؤكدا على جهوزية وزارة الصحة وتقديمها الإمدادات الفورية، لاحتواء كورونا.

واعلن ولايتي عن استعداد مستشفى مسيح دانشوري لتقديم خدماته الى جميع المرضى، مبينا ان هذا المستشفى رائد في علاج الامراض الوبائية والسارية.

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