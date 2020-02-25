ظريف يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الباكستاني

طهران/ 25 شباط/ فبراير/ ارنا – قال رئيس الجمهورية حسن روحاني ، أن طريق الشمال السريع ، إنشيء في ظل الحظر ، ونفخر بان الحظر لم يتمكن من التاثير على ارادة وعزيمة المهندسين والعمال والمدراء لاكمال هذا المشروع المهم .