تبادل المعلومات مع 15 دولة حول مكافحة الاتجار بالمخدرات

الموضوع الرئيسي لبرنامج ورشة العمل، هو تبادل المعلومات الاقليمية والتعاون في مجال إنفاذ القانون في مكافحة الاتجار بالمخدرات في مسار الجنوب، والتي تحضرها 15 دولة والعديد من المنظمات الدولية.

ويشارك العقيد "اميد سروري" ممثل شرطة مكافحة المخدرات التابع لقوى الامن الداخلي ، بالنيابة عن ايران في الورشة الرابعة لتعزيز تبادل المعلومات الاقليمية.

ويعقد الاجتماع باستضافة وزارة مراقبة المخدرات الباكستاني ومشروع الاتحاد الأوروبي لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، ويستمر الاجتماع حتى يوم الخميس.

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