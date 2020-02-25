٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ١:٣٤ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83690318
٠ Persons

سمات

تبادل المعلومات مع 15 دولة حول مكافحة الاتجار بالمخدرات

تبادل المعلومات مع 15 دولة حول مكافحة الاتجار بالمخدرات

إسلام أباد/ 25 شباط/ فبراير/ ارنا - بدأت ورشة العمل الرابعة حول تعزيز تبادل المعلومات الإقليمي ومكافحة المخدرات اليوم الثلاثاء في مدينة كراتشي، باكستان، بمشاركة ممثلين عن 15 دولة، من بينها مسؤول قوى الأمن الداخلي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

الموضوع الرئيسي لبرنامج ورشة العمل، هو تبادل المعلومات الاقليمية والتعاون في مجال إنفاذ القانون في مكافحة الاتجار بالمخدرات في مسار الجنوب، والتي تحضرها 15 دولة والعديد من المنظمات الدولية.

ويشارك العقيد "اميد سروري" ممثل شرطة مكافحة المخدرات التابع لقوى الامن الداخلي ، بالنيابة عن ايران في الورشة الرابعة لتعزيز تبادل المعلومات الاقليمية.

ويعقد الاجتماع باستضافة وزارة مراقبة المخدرات الباكستاني ومشروع الاتحاد الأوروبي لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، ويستمر الاجتماع حتى يوم الخميس.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
8 + 8 =