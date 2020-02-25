هطول امطار غزيرة في انحاء ايران

وتعرضت بعض مناطق محافظة لرستان غرب البلاد الى سيول بسبب هطول الامطار الغزيرة الامر الذي دفع الجهات المعنية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجنب وقوع الخسائر المادية والبشرية وتحذير المواطنين من التواجد في مناطق انحدار السيول والابتعاد عن الانهار .

والى جانب الامطار تساقطت الثلوج على المرتفعات والمناطق الجبلية بينما تعرضت بعض المناطق الى موجات من البرَد.

وفي محافظة جهار محال وبختياري وسط البلاد تم اجلاء اهالي 7 قرى الى مناطق امنة لاحتمال تعرض قراهم الى السيول .

وذكرت الارصاد الجوية ان هطول الامطار سيتواصل في معظم انحاء البلاد حتى يوم غد الاربعاء .

انتهى** 2344