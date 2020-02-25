السفير الايراني يبحث مع وزير الصحة التركي التطورات حول تفشي كورونا

ونشر قوجه على صفحته الخاصة بموقع تويتر اليوم الثلاثاء هذا الخبر وقال تم البحث مع سفير ايران فرازمند الاجراءات المتخذة في البلدين لاحتواء تفشي مرض كورونا .

وكان وزير الصحة التركي "فخر الدين قوجه" قد اعلن في تصريح للمراسلين يوم امس الاثنين ان تركيا تقف بجميع امكانياتها الى جانب ايران في مكافحة فيروس كورونا .

واضاف فخر الدين قوجه الاثنين ، انه ونظرا لتسجيل اصابات بفيروس كورونا في ايران فإن تركيا وبسبب ارتفاع عدد حالات الاصابة بالفيروس، قررت وبشكل مؤقت اغلاق جميع منافذها البرية والبحرية والجوية مع ايران؛ مؤكدا ان أنقرة تقف بجانب طهران وبجميع امكانياتها لمكافحة فيروس كورونا.

انتهى**م م**