المجموعة البحرية الـ66 ترسو في ميناء جاكارتا

وقال قائد المجموعة البحرية الادميرال احسان نصيري، ان المجموعة البحرية 66، رست في ميناء جاكرتا في أندونيسيا بعد الإبحار لمدة 25 يوماً رافعة العلم الإيراني في المياه الحرة لاظهار القدرة الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف ان مدة إقامة المجموعة البحرية في ميناء جاكرتا ثلاثة أيام وسيتم خلال هذه الفترة اجراء مسابقات رياضية مع البحارة الاندونيسيين بالإضافة الى لقاء القادة العسكريين في هذا البلد.

وحضر باستقبال المجموعة البحرية الايرانية، السفير والملحق العسكري والمستشار الثقافي الإيراني بالإضافة الى قادة عسكريين رفيعي المستوى من الجانب الاندونيسي.

وتضم المجموعة البحرية 66 التابعة للجيش الايرانية من حاملة المروحيات "خارك" والمدمرة بايندر اللتان أبحرتا من المنطقة الأولى للبحرية الإيرانية في ميناء بندر عباس الشهر الماضي.

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