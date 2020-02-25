عودة النشاط الى معبر دوغارون الحدودي مع افغانستان

وقال نائب قائد قوى الامن الداخلي لمحافظة خراسان الرضوية "العقيد رمضان رجبي" في تصريح لـ "ارنا"، انه "من اليوم فصاعدا ليست هناك اي قيود على دخول او مغادرة الرعايا الافغان الاراضي الايرانية عبر منفذ دوغارون الحدودي"؛ مضيفا ان حركة المسافرين تتم بانسيابية في هذه المنطقة الحدودية.

واوضح العقيد رجبي، انه عقب تفشي فيروس كورونا قرّرت الدولة الجارة افغانستان، امس (24 شباط /فبراير) ولعدة ساعات فقط، على حظر دخول المسافرين عبر منفذ دوغارون الى اراضي هذا البلد.

وتابع، انه بمتابعة الامر من قبل مسؤولي حرس الحدود الايراني، فقد تم اسكان المسافرين العالقين في احد مراكز الاقامة بمدينة تايباد (شرقي خراسان الرضوية)، ليغادروا الى افغانستان اليوم بعد ازالة هذه المشكلة.

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