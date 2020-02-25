وزارة الصحة تجري مشاورات مع دول الجوار لإعادة فتح الحدود البرية

وعلى هامش مراسم افتتاح جزء من طريق طهران-الشمال السريع أضاف اسلامي في تصريح للمراسلين ظهر اليوم الثلاثاء، ان الحدود البرية للبلاد مخصصة أساسا للتجارة والتصدير ولا يتم نقل السلع الأساسية منها.

وتابع، أن ثمة مشاورات جارية حالية مع الجيران من قبل مجموعات من وزارة الصحة بشأن إبرام بروتوكولات حول الحدود المشتركة لاستئناف الصادرات عبر الحدود.

وصرح وزير الطرق، إن المشاورات بدأت بالفعل مع بلدين اثنين من دول الجوار.

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