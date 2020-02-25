الطلاب الايرانيون في الخارج يبدأون حملة للمطالبة بالغاء الحظر الدوائي والصحي ضد ايران

وجاءت رسالة هؤلاء الطلبة تحت عنوان حملة المطالبة بالغاء الحظر الدوائي ضد ايران، على الشكل التالي :

"الناس كأعضاء الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى.

عزيزي المواطن في خارج البلاد!

ان الشعب الايراني يواجه اليوم خطر فيروس كورونا، لنبادر الى نصرتهم عبر "حملة جمع التواقيع للمطالبة بإلغاء الحظر الدوائي المفروض على ايران".

هذه رسالة الى الامين العام للامم المتحدة ورئيس منظمة الصحة العالمية؛ ان مواطنينا اليوم يواجهون خطر تفشي فيروس كورونا الفتاك. وعليه فإن الحظر الشديد المباشر وغير المباشر المفروض على الدواء والاجهزة الطبية في ايران من شانه ان يسهم في انتشار هذا الوباء على نطاق واسع وتعريض حياة المزيد من المواطنين الى الخطر؛ ولاسيما على خلفية تزايد عدد المصابين الذي سيؤدي الى تشديد حاجة البلاد للدواء.

اذن ينبغي علينا كمواطنين ايرانيين مقيمين في خارج البلاد، ان نساعد من خلال حملة جمع التواقيع وطرح مطالبنا لدى الاوساط الدولية بشأن الغاء الحظر المفروض على الدواء والاجهزة الطبية وغيرها من المساعدات العلاجية الضروروية للشعب الايراني، على تقليل معاناة ابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا وآبنائنا في ايران.

نرجو منك ايها المواطن الايراني العزيز في الخارج، ان تقوم بتوقيع هذه الرسالة للمطالبة بالغاء الحظر الطبي المفروض على ايران وتوفير الظروف لايصال الخدمات العلاجية المقدمة من قبل الرعايا الايرانيين المقيمين خارج البلاد، وارسالها الى اصدقائكم لنساهم جميعا في قطع اشواط، رغم صغرها، لاغاثة شعبنا الابي الذي يمر اليوم بهذه الظروف العسيرة.

مع تمنياتنا لكم جميعا بالنجاح والسلامة".

انتهى ** ح ع