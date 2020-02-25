خفر السواحل في بوشهر تضبط 5 أطنان و937 كغم من المخدرات

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء للمراسلين، أضاف رضائي نجاد ان قوات خفر السواحل في بوشهر ضبطت في العام الماضي 4 أطنان من المخدرات.
وتابع في السياق ذاته، ان هذه القوات تمكنت خلال الفترة ذاتها من القاء القبض على 28 مهرب والقضاء على تاجر للمخدرات في محافظة بوشهر، وضبط 6 قوارب، ودراجتين ناريتين، وسيارتين كانت تستخدم لغرض تهريب المخدرات.
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طهران/25 شباط/فبراير/إرنا- أعلن قائد قوات خفر السواحل في محافظة بوشهر (جنوب)"ولي الله رضائي نجاد"، ان القوات تحت إمرته ضبطت 5 أطنان و937 كغم و800 غرام من المخدرات في هذه المحافظة خلال العام الإيراني الحالي (ينتهي في 20 آذار/مارس)؛ مما يظهر زيادة بنسبة 48 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وفي تصريح له اليوم الثلاثاء للمراسلين، أضاف رضائي نجاد ان قوات خفر السواحل في بوشهر ضبطت في العام الماضي 4 أطنان من المخدرات.
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