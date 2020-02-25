ظريف : مكافحة فيروس كورونا على غرار الارهاب، تقتضي المزيد من تظافر الجهود الاقليمية

وفي تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء على حسابه بموقع تويتر، اشار ظريف الى تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) في العالم؛ مبينا ان مكافحة هذا الفيروس، على غرار سائر الفايروسات كالارهاب، لا تنحصر بأي حدود ولا تفرق بين الاعراق والقوميات والمذاهب.

و وفقا لآخر الاحصائيات حول وباء كورونا المستجد، فقد ادى هذا الفيروس لحد الان الى اصابة اكثر من 80 الف شخص ومصرع الفين و700 اخرين في ارجاء العالم.

انتهى ** ح ع