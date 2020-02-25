وزير الرياضة يؤكد تعزيز العلاقات الرياضية بين إيران وصربيا 

وفي مستهل اللقاء، قدم سلطاني فر تهانيه بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني في صربيا؛ مؤكدا ان العلاقات الإيرانية-الصربية ماضية في وتيرة متنامية في جميع المجالات بما في ذلك الرياضية، والثقافية، والإقتصادية، والشبابية.

ولفت الى الطاقات المتاحة لتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في مجال السياحة الرياضية، والطب الرياضي.

الى ذلك، أعرب السفير الصربي دراغان تودوروفيتش عن شكره وتقديره لوزير الرياضة والشباب الإيراني على اللقاء، مشيرا الى العلاقات الجيدة جدا بين صربيا وإيران على مدار العقد الأخير؛ ومؤكدا حرص الرئيس الصربي الشديد على توسيع نطاق العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر.

وأضاف، ان هناك ثماني مذكرات تفاهم مع إيران جاهزة للتوقيع في مجالات عديدة، بما في ذلك الرياضة، وان الرئيس الصربي يعتزم اجراء زيارة الى إيران بعد انتخابات الشهر المقبل في صربيا؛ مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون في كافة المجالات مع إيران وليس لديها أي قيود في هذا الصدد.

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