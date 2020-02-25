قيادي في التيار الصدري: كتل واحزاب سياسية وراء تأجيل التصويت على حكومة علاوي

وقال الزاملي في حديث خاص مع وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا"، : ان "سبب التأجيل والتأخير في عقد جلسة البرلمان للتصويت على حكومة السيد محمد توفيق علاوي، هي قضية المحاصصة فهناك احزاب وكتل لاتوافق على تشكيل الحكومة والحضور تحت قبة البرلمان او المشاركة بعقد الجلسات الا بعد ان تحصل على مكاسب وحصص ومغانم ووزارات".

وأضاف، ان "هذه الكتل او الاحزاب اعتادت على ان تستغل الوزارات لها ولاحزابها وجهاتها وتعتبر الوزارات دكاكين خاصة للبيع وللشراء".

وأشار الزاملي الى انه "عندما تم الغاء المحاصصة وخصوصا من المكون الشيعي، بقي ليس جميع السنة ولا الاكراد، بل البعض من المكونين السني والكردي، ممن يدعون انهم جهات متسلطة وتتزعم المكونين يحاولون الهيمنة ولي الاذرع للحصول على وزارات معينة"، مشددا "وخصوصا الوزارات المهمة والسيادية والوزارات ذات الاموال الكبيرة من اجل ان يحصلوا على المغانم من هذه الوزارات".

وتابع "لذلك كان هناك تحذير للسيد محمد توفيق علاوي على ان لايرضخ للابتزاز السياسي من قبل هؤلاء الذين يحاولون ان يفرضوا ارادتهم من اجل الحصول على وزارات في الحكومة الجديدة".

وأكد القيادي في التيار الصدري على انه "اذا اتى السيد محمد توفيق علاوي بحكومة مهنية خارج اطار وسيطرة الاحزاب والكتل السياسية سيتم التصويت عليها، وهذه هي ارادة الشعب والمتظاهرين وارادة جميع الاحرار في العراق".

واشار الى ان "هناك صعوبة في تمرير الحكومة يوم الخميس القادم، لكن الحقيقة هناك كثير من النواب والكتل السياسية التي لديها توجه وطني لتمرير الحكومة"، مستطردا "نأمل من هذه الكتل السياسية وهؤلاء النواب ان يتجاوزون هذه الصعوبة ويتم تمرير الحكومة".

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