هزة ارضية بقوة 4.1 ريختر تضرب شمال غرب ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران في تقرير له ان هذه الهزة وقعت عند الساعة الواحدة و 58 دقيقة و 14 ثانية فجر اليوم الاربعاء (العاشرة و 28 دقيقة و 14 ثانية مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش).

واضاف، ان مركز الهزة كان عند التقاء خطي العرض 38.469 والطول 44.583 درجة وفي عمق 7 كم من سطح الارض.

وسبقت هذه الهزة الارضية هزة اخرى وقعت في هذه المنطقة عند الساعة الخامسة و 44 دقيقة من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (الثانية و 14 دقيقة بعد الظهر بتوقيت غرينتش) .

يذكر ان هزتين قويتين نسبيا ضربتا منطقة خوي وسلماس الحدودية صباح ومساء يوم الاثنين بقوة 5.7 و 5.9 ريختر اسفرتا عن اصابة 104 اشخاص بجراح والحاق اضرار كلية او جزئية بنحو 3500 وحدة سكنية في قرى المنطقة.

انتهى ** 2342