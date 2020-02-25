القضاء الايراني يامر بمتابعة خاصة لاوضاع السجناء لمواجهة فيروس كورونا

وأشار غلام حسين اسماعيلي الى تفشي فيروس كورونا في بعض مناطق البلاد، وأعلن عن الترتيبات الصحية والقضائية الخاصة في سجون البلاد، وقال: انه خلال اجتماع مجلس القضاء الاعلى الذي عقد الاثنين وتقرير منظمة الطب العدلي عن اوضاع المصابين بهذا الفيروس في بعض المحافظات، فقد تقرر بناء عن امر صادر رمن ئيس السلطة القضائية تشكيل لجنة خاصة من قبل مصلحة السجون بالتعاون مع الطب العدلي ووزارة الصحة، لاتخاذ الاجراءات الصحية والوقائية للحفاظ على صحة السجناء، واتخاذ الاجراءات اللازمة لإيجاد اقسام طبية وعلاجية.

واضاف المتحدث باسم القضاء، انه تقرر كذلك خلال الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة النائب الاول لرئيس السلطة القضائية، لمتابعة الاوضاع القضائية للسجناء ، واتخاذ السياسات الجزائية المناسبة واعلانها الى الوحدات القضائية.

وقال، انه بناء عليه فقد تقرر اتخاذ تدابير بخفض نسبة احكام السجن بحق المدانين قدر الامكان، وتجنب اصدار احكام السجن باستثناء الحالات الضرورية، وكذلك منح اجازات للسجناء المتوفرة فيهم الشروط اللازمة.

واوضح اسماعيلي انه تم خلال الـ24 ساعة الماضية، اتخاذ اجراءات جيدة من الرصد والرقابة الصحية المستمرة من قبل الفرق الطبية في السجون وقال، ان من دواعي الارتياح انه لا توجد اي مخاوف بشأن السجناء.

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