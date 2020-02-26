مساعد روحاني: الاقتصاد المعرفي شهد نموا كبيرا في البلاد

وفي تصريحه الثلاثاء خلال اجتماع عقد في مدينة مشهد لفريق عمل لجنة تسهيل الانتاج وازالة عقباته بمحافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران، قال ستاري، ان محافظة خراسان الرضوية تفتقد للنفط والغاز الا ان اكثر من 90 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية فيها تعتمد على استثمارات القطاع الخاص مما تشكل امكانية عالية جدا للمضي نحو الاقتصاد المعرفي.

واشار في سياق حديثه الى انتاج العاملين 7 و 8 (Factor 7 , 8) من قبل شركة "ثامن" لانتاج الادوية في مشهد وقال، انه كان يتم سابقا استيراد 40 غراما من هذا الدواء بقيمة 40 مليون يورو الا ان الاستيراد توقف بعد انتاجه في البلاد.

واضاف، ان هذا الامر يبين قدرة الاقتصاد المعرفي الذي بامكانه ايجاد قيمة مضافة قدرها مليون يورو لكل غرام من هذا الدواء وهنا يتضح الفارق بين بيع المواد الخام والاقتصاد المعرفي.

واشار الى نمو الاقتصاد المعرفي في البلاد بصورة كبيرة خلال الاعوام الاخيرة واضاف، هنالك في البلاد في الوقت الحاضر 5 الاف شركة معرفية بلغت مبيعاتها في العام الماضي 9000 تريليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال رسميا) واستفادت هذه الشركات من تسهيلات بنكية بقيمة 120 تريليون ريال.

انتهى ** 2342