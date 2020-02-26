إنتاج الصلب الإيراني سجل نموا بمقدار 20 ضعفا قياسا للعالم

واضافت العلاقات العامة في منظمة تطویر وتحدیث المناجم الإیرانیة (ایمیدرو) عن رابطة الصلب العالمية اليوم الأربعاء، أن الدراسات أظهرت أن إنتاج إيران من الصلب الخام ارتفع بنسبة 46.7 في المائة في يناير الماضي ، وأن الإنتاج العالمي لهذا المعدن الاستراتيجي ارتفع بنسبة 2.1 في المائة.

وفي الشهر الأول من العام الجاري 2020 ، سجلت الرابطة العالمية للصلب، أن إيران أنتجت مليونين و895 الف طن من الفولاذ الخام، بزيادة قدرها 46.7 في المائة مقارنة بإنتاج العام الماضي الذي بلغ مليونا و971 الف طن.

وبلغ إجمالي إنتاج 64 دولة منتجة للصلب في العالم في يناير من هذا العام ، 154 مليونا و436 الف طن، بزيادة قدرها 2.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، هذا الرقم كان في يناير 2019 151 مليونا و228 الف طن.

والدول الخمس الأولى المتقدمة في صناعة الصلب هي حسب الترتيب الصين والهند واليابان وامريكا وروسيا .

و بلغ إنتاج الصلب الخام (الوسط) في إيران 20 مليونا و6 الاف و200 طن خلال الأشهر العشرة الماضية، ليسجل زيادة بنسبة 6.8 بالمائة مقارنة بـ18 مليون و734 الف و800 طن لنفس الفترة من العام الماضي.

كما بلغ مجموع صادرات السبائك ومنتجات الصلب، أكثر من 8.8 مليون طن في الأشهر العشرة الأولى الماضية.

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