مسؤول عسكري اذربيجاني في ايران لبحث العلاقات المشتركة

وبحث الطرفان في اللقاء وبحضور الخبراء العسكريين من البلدين مجالات التعاون المشتركة ومنها تبادل الوفود العسكرية واقامة المناورات المشتركة والتعاون الثقافي.

وعُقدت في وقت سابق اليوم اللجنة العسكرية المشتركة الثانية لإيران وأذربيجان في مقر هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، بحضور الوفدين العسكريين من الجانبين.

وناقش الاجتماع، مجالات التعاون فيما يتعلق بتبادل الوفود العسكرية والمسؤولين في مختلف مجالات التعليم والمناورات المشتركة والتعاون العلمي والبحثي والطب العسكري والتعاون الرياضي والثقافي، وغيرها من المجالات التي تهم الطرفين، وتم تحديد البرامج والتعاون للعام الايراني القادم (يبدا 21 مارس القادم).

ويمتاز التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين، إيران وجمهورية أذربيجان، بتقدم ملحوظً على مدار الأعوام القليلة الماضية، ويتوقع أن يتم ذلك في إطار إرادة ورغبة القادة السياسيين والعسكريين والاتفاق بين كبار قادة القوات المسلحة في البلدين.

وسيعقد الاجتماع العسكري المشترك الثالث بين ايران وجمهورية أذربيجان في باكو العام المقبل.

ولايران وجمهورية اذربيجان حدود مشتركة كبيرة ولهما تعاون مشترك في الكثير من القضايا العسكرية والدفاعية والامنية ولهما اجتماعات مشتركة مستمرة في مجالات مكافحة الارهاب وتهريب البشر والمخدرات وكذلك يتعاونان في تأمين بحر قزوين.

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