تنمية التعاون المشترك بين محافظات ايران واقاليم باكستان

واكد السفير الايراني خلال اللقاء على القواسم المشتركة بين البلدين، متمنيا استغلالها لتنمية العلاقات في جميع المجالات .

واشار حسيني الى عزم مسؤولي البلدين لتنمية العلاقات الثنائية في جميع المجالات وقال : ان امكانيات اقليم بنجاب الثقافية والاقتصادية وخاصة لاهور هي عامل مهم لتنمية التعاون المشترك.

واكد حسيني على ضرورة تنمية القطاع السياحي بين ايران وباكستان في مجالات الزيارة الدينية والسياحة الطبية والاماكن الاثرية والثقافية .

من جانبه اعرب حاكم اقليم بنجاب الباكستانية خلال اللقاء عن تقديم التعازي للحكومة والشعب الايراني بمناسبة استشهاء الفريق قاسم سليماني .

واكد عثمان بزدار على اهمية تطوير العلاقات بين باكستان وايران وقال : نحن نطالب بزيادة الاتصالات بين مسؤولي البلدين وزياراتهم الثنائية بما يخدم مصالحهم المشتركة.

واعرب حاكم ولاية بنجاب عن استعداد الولاية الاستفادة من تجارب الجمهورية الاسلامية في مجال ادارة المدن ومنها المياه والصرف الصحي .

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