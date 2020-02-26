مسؤول افغاني : ايران اكبر شريكة تجارية لدولة افغانستان

ونقل مراسل "ارنا" في العاصمة الافغانية، عن "موحد" قوله خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء : ان حجم استيراد افغانستان (لهذا العام) بلغ 8,3 مليارات دولار؛ مردفا ان الصادرات الايرانية بلغت 1,2 مليار دولار لتكنون الاخيرة اكبر شريكة تجارية بالنسبة لافغانستان.

وتابع، انه بعد ايران تاتي كل من الصين وباكستان وكازاخستان وتركمانستان، على قائمة اكبر الدول الموردة الى افغانستان.

وحول السلع المستوردة، اشار هذا المسؤول التجاري الافغاني الى المنتجات النفطية والاجهزة الميكانيكية والزيوت النباتية الى جانب المنتجات المعدنية والكهربائية.

انتهى ** ح ع