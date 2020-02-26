ريابكوف : مباحثات ايرانية - روسية الربيع القادم حول التعاون النووي بين البلدين

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، اوضح ريابكوف، انه سيتم خلال هذه المباحثات مناقشة مشروع تغییر استخدامات منشأة "فردو" النوویة (بمحافظة قم المقدسة – جنوبي العاصمة طهران).

واضاف : سنبحث في هذا الاجتماع الابعاد المختلفة للتعاون النووي بين ايران ورسيا؛ مبينا ان مسؤولية تحديد زمان المباحثات المستقبلية في المجالات النووية بين البلدين تقع مباشرة على شركتي "روس اتم" ومنظمة الطاقة النووية الايرانية.

علما ان موسم الربيع حسب التقويم الروسي يبدا في اول شهر مارس / اذار القادم.

انتهى ** ح ع