الأطراف تعمل على قدم وساق لانقاذ الإتفاق النووي

وفي تصريح للمراسلين، أشار هذا المسؤول الصيني الى اختلاف آراء الأعضاء بشأن تفعيل آلية تسوية النزاعات في الإتفاق النووي؛ مضيفا انه على الرغم من ذلك "لم يدور أي حديث بهذا الصدد خلال اجتماع اليوم".

كما حذر وانغ كن من محاولات أميركا الرامية الى اعادة حظر الامم المتحدة على إيران.

وعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فندق كوبورغ بالعاصمة النمساوية فيينا صباح اليوم بالتوقيت المحلي وعلى مستوى مساعدي الخارجية والمدراء السياسيين لايران ومجموعة دول 4+1 (المانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) برئاسة مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي ومساعدة منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا شميت.

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