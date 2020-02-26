شميد : اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي خرج بقرارات ملحوظة

وفي تغريدة لها اليوم الاربعاء، اوضحت شميد انه عقب البيان الصادر (في 24 كانون الثاني / يناير 2020) عن المنسق الاعلى لسياسة خارجية الاتحاد الاوروبي حول تمديد الجدول الزمني لآلية فض النزاع، فقد ناقش المشاركون في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم بفيينا، القضايا المطروحة على مستوى الخبراء خلال الاسابيع الماضية في هذا الخصوص.

وبحسب شميد، فقد تقرر خلال اجتماع فيينا، مواصلة هذه المباحثات على مستوى الخبراء.

وكان المنسق الاعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي "جوزيف بوريل" قد اعلن في بيانه الشهر الماضي، عن استلام رسالة من الثلاثي الاوروبي (بريطانيا والمانيا وفرنسا) لتفعيل الية فض النزاع فيما يخص الاتفاق النووي؛ مبينا ان الاطراف اتفقوا عقب مشاوراتهم على تمديد الجدول الزمني لتفعيل هذه الالية.

انتهى ** ح ع