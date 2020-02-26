٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٢:٠٧ ص
رقم الصحفي: 2253
رمز الخبر: 83692858
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العراق يعطل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات ويحظر التجمعات لمدة 10 ايام بسبب كورونا

العراق يعطل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات ويحظر التجمعات لمدة 10 ايام بسبب كورونا

بغداد/27شباط/فبراير/ارنا- قررت خلية الازمة الحكومية العراقية، الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعات حتى السابع من شهر اذار/مارس المقبل فيما اصدرت عدة قرارات اخرى على خلفية ظهور فايروس كورونا في البلاد.

وقال رئيس الخلية وزير الصحة العراقي، جعفر علاوي، في بيان إنه "تقرر تعطيل الدوام في الجامعات والمؤسسات التربوية ابتداءً من يوم غد (اليوم) الخميس المصادف27/2 ولغاية 7 /3/2020".

واضاف: "كما تقرر ايضاً غلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية".

واعلن وزير الصحة صدور قرار كذلك بحظر التجمعات في الأماكن العامة وتوجيه مؤسسات الدولة بتقليل الاختلاط".

وتابع ان "الخلية قررت كذلك منع دخول الوافدين من البحرين والكويت الى العراق".

وكانت وزارة التربية العراقية أعلنت، أمس الأربعاء، موافقة وزيرة التربية العراقية، سها خليل العلي بك، على تمديد عطلة نصف السنة لتلاميذ وطلبة محافظتي بغداد والبصرة لمدة اسبوع واحد.

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