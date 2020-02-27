منظمة الصحة العالمية: ايران تمتلك الطاقات اللازمة لاحتواء فيروس كورونا

وفي حديثه خلال اجتماع عقد في طهران الاربعاء برعاية وزارة الخارجية الايرانية وبمشاركة السفراء الاجانب وممثلي وزارة الصحة الايرانية، قال مثل منظمة الصحة العالمية، ان ايران تمتلك الطاقات الاساسية اللازمة لاحتواء فيروس كورونا.

واعتبر قدرات واداء ايران انموذجا ناجحا ومثالا في المنطقة والعالم.

بدورهم قدّم مدراء وزارة الصحة الايرانية المشاركون في الاجتماع أحدث المستجدات على صعيد مكافحة فيروس كورونا في ايران، وأكدوا في ذات الوقت على التزام ايران بالقوانين المعترف بها دوليا على الصعيد الصحي.

وصرحوا بان ايران تمتلك جميع الامكانيات التقنية والتخصصية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

ودعا ممثلو وزارة الصحة وممثل منظمة الصحة العالمية، المجتمع الدولي الى الامتناع عن فرض قيود خارجة عن المعايير والقوانين الدولية لاسيما في مجال العلاقات التجارية بالنظر الى خطوات ايران المتسمة بالشفافية في هذا المجال واعلانها الكافي والمؤثر حول الامور المتعلقة بهذا المرض.

وقدم مسؤولو وزارة الصحة الايرانية خلال الاجتماع قائمة بالاشياء اللازمة للسيطرة والمعالجة واحتواء فيروس كورونا لمندوبي الدول الراغبة بتقديم المساعدة في هذا المجال.

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