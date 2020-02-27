وزير الصحة الايراني: ازدياد عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد

وقال نمكي في تصريح صحفي الاربعاء، لحسن الحظ ان انباء جيدة وصلتنا في هذا المجال حيث ازداد عدد المتعافين من المرض وغادر عدد لافت منهم المستشفيات الاربعاء من ضمنهم نحو 30 شخصا في مدينة قم.

وحول احدث القرارات المتخذة من قبل لجنة مكافحة فيروس كورونا، قال زير الصحة، انه بدلا عن فرض الحجر الصحي على المدن سيتم تقييد عبور الافراد المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا.

واوضح بان فرقا طبية متخصصة ستقوم في مداخل ومخارج المدن ذات الكثافة في الحركة المرورية بقياس درجات حرارة الافراد لتحديد الافراد المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا ليتم فرض الحجر الصحي عليهم لفترة 14 يوما.

واوضح بان قرار تعطيل المدارس سيعلن عنه مساء الجمعة للمناطق التي تم تسجيل حالات الاصابة فيها فيما سيتم تعطيل الجامعات لفترة اسبوع اخر للوقاية والحد من تفشي الفيروس شريطة حضور الاساتذة الى الجامعات وتقديم الدروس للطلبة عبر الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

واوضح بان قرارات تعطيل المدارس والجامعات يجب ان تحظى بموافقة رئيس الجمهورية.

وصرح بانه تم تقييد الزيارات للمراقد المقدسة وكذلك عدم اقامة مراسم صلاة الجمعة لهذا الاسبوع في المدن التي ظهرت فيها اصابات بفيروس كورونا.

يذكر ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 139 والوفيات 19 حالة لغاية صباح امس الاربعاء.

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