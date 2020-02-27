٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٠ ٧:٠٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83692896
٠ Persons

سمات

مسؤول صحي ايراني: سيتم تدشين 15 مختبرا جديدا لتشخيص فيروس كورونا

مسؤول صحي ايراني: سيتم تدشين 15 مختبرا جديدا لتشخيص فيروس كورونا

طهران / 27 شباط / فبراير /ارنا- اعلن رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بانه سيتم تدشين 15 مختبرا جديدا لتشخيص فيروس كورونا في البلاد خلال الاسبوع القادم.

وكتب جهانبور في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فجر الخميس: ان عدد المختبرات المختصة بتشخيص فيروس كورونا في البلاد قد ارتفع من 2 الى 7 وسيصل الى 15 حتى نهاية الاسبوع والى 22 في غضون الاسبوع القادم.

واضاف: ان هذا الامكانية المختبرية بالمقارنة مع الدول المماثلة، منقطعة النظير، وستلبي الحاجة حتى في ذروة المنحني البياني لتفشي فيروس "كوفيد-19".

وكتب المسؤول في وزارة الصحة في تغريدة اخرى: ان خفض اللقاءات اليومية ومحدودية التنقل ومنع التجمعات والغاء الرحلات غير الضرورية وعدم اقامة الملتقيات والمعارض وصلاة الجمعة والجماعة والمعسكرات السياحية وتعطيل دور السينما ومراسم الاحتفالات والعزاء والاعتكاف وتقييد الزيارات للمراكز الدينية وغير ذلك، امور لا بد منها حتى اشعار اخر.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
3 + 4 =