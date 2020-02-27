استئناف الانشطة التجارية مع العراق في حدود خسروي وبرويزخان

وقال تاتار في تصريح لمراسل وكالة "ارنا" اليوم الخميس، ان الانشطة التجارية للصادرات والواردات التي كانت قد اوقفت من قبل الجانب العراقي في هذه الحدود لحين نشر الفريق الطبي العراقي لاتخاذ التمهيدات الوقائية اللازمة بشان فيروس كورونا، قد استؤنفت بعد نشر هذا الفريق وبدء عملية الفحص من الجانبين.

واضاف، ان الانشطة التجارية في حدود برويزخان جارية في الوقت الحاضر كما تم فتح حدود خسروي بدءا من اليوم برسالة رسمية من محافظ ديالى العراقیة لاستقبال السلع الايرانية.

وصرح الممثل الاعلى للحكومة في قصرشيرين بان 500 شاحنة محملة بسلع الصادرات تتجه يوميا الى العراق عبر حدود خسروي وما بين 800 الى 1500 شاحنة عبر حدود برويزخان.

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