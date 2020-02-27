ايران...فرق الاغاثة والانقاذ تعمل على فتح الطرق ونجدة العالقين في الثلوج

وادت موجة الامطار الى حدوث سيول جارفة في بعض المناطق منها محافظة لرستان غرب البلاد والتي اجتاحت العديد من القرى والمدن والحقت اضرارا مادية كبيرة بالبنية التحتية والوحدات السكنية والحقول الزراعية.

كما اجتاحت موجة الثلوج العديد من المناطق خاصة شمال غرب وغرب ووسط البلاد وشمال شرقها، ما ادت الى قطع الطرق خاصة الجبلية والوعرة والقروية.

وبناء عليه فقد بذلت فرق الاغاثة والانقاذ جهودا حثيثة لفتح الطرق التي غطتها الثلوج ومنها الطريق الرابط بين العاصمة طهران ومدينة جالوس بمحافظة مازندران شمال ايران وقرى مدينة طالقان ومحافظة قزوين.

كما عملت فرق الانقاذ على اغاثة اكثر من 1600 شخص عالق في الثلوج في محافظة خراسان الشمالية وكذلك اغاثة اكثر من 700 شخص في قزوين و 65 شخص في سمنان اضافة الى سحب 100 سيارة عالقة في الثلوج في محافظة خراسان الشمالية.

انتهى ** 2342