برلماني روسي: الحظر الاميركي ضد 4 دول بذريعة دعم البرنامج الصاروخي الايراني اجراء غير قانوني

وقال سلوتسكي في تصريح صحفي اليوم الخميس، ن اميركا تستخدم الحظر اداة لفرض مصالحها على العالم وتوفير الظروف لاستخدام قوانينها الداخلية خارج حدودها.

واضاف، ان القيود الجديدة المفروضة على 13 مؤسسة اجنبية ومسؤولين من روسيا وتركيا والصين والعراق بناء على قانون "حظر الانتشار النووي" الاميركي بشان ايران وكوريا الشمالية وسوريا، يمكنها اثارة موجة جديدة من التوتر.

وتابع سلوتسكي، ان واشنطن خرجت من الاتفاق النووي من جانب واحد ومازالت تلوّح بعصا الحظر.

واعتبر هذا الاجراء الاميركي رسالة غير جيدة الى طهران خاصة في ظروف المشاورات لتنفيذ الالتزامات في اطار الاتفاق النووي.

يذكر ان اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي عقد يوم امس الاربعاء في فيينا على مستوى مساعدي الخارجية والمدراء السياسيين للدول الاعضاء في مجموعة "4+1".

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