الاتحاد الدولي للصليب والهلال والاحمر يبحث كيفية مساعدة ايران في مواجهة فيروس كورونا

وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء حول كيفية مساعدة ايران بتزويدها بالمعدات الطبية ومنها العدة الطبية (كيت) اللازمة لتشخيص الفيروس ومعدات الحفاظ على سلامة الكوادر الطبية.

وقال بهاروند خلال اللقاء، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية سعت على الدوام لابعاد القضايا التخصصية والانسانية عن الخلافات السياسية في حين ان الحكومة الاميركية الحالية خاصة وزير خارجيتها يسعون في اجراء غير اخلاقي وبعيد عن المهنية لاستغلال قضية انسانية لاغراض سياسية وحتى انهم يمارسون الكذب حول ذلك.

واضاف مساعد الخارجية الايرانية، ان هذا الفيروس لا وطن ولا تابعية له ومن الممكن ان يتحول الى مشكلة عالمية لذا يتوجب مواجهته والسيطرة عليه بصورة عالمية.

انتهى ** 2342