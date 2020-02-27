مسؤولة باكستانية: نجري اتصالات مستمرة مع طهران لمواجهة فيروس كورونا

وقالت فاروقي في مؤتمرها الصحفي الاسبوعي اليوم الخميس، ان الحكومة الباكستانية تدعم تماما جهود المسؤولين الايرانيين لاحتواء فيروس كورونا.

واعلنت تضامن بلادها مع الحكومة والشعب الايراني وقالت، انه ومن اجل المواجهة المؤثرة للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا، هنالك اتصالات وثيقة بين المسؤولين المحليين والحكومة الفدرالية وبين نظرائهم الايرانيين.

واضافت، ان الممثليات الدبلوماسية الباكستانية في ايران لا تالو جهدا لضمان سلامة رعاياها ومن ضمنهم الطلبة الجامعيين والزوار واعلنت عن التمهيدات اللازمة في هذا المجال.

واوضحت بان بلادها لم تتخذ القرار لغاية لتعليق الرحلات الجوية بين ايران وباكستان لكنها في الوقت ذاته ستتخذ اي اجراء للحفاظ على سلامة الرعايا الباكستانيين.

وكان وكيل وزارة الصحة والخدمات الوطنية الباكستاني قد اعلن يوم امس عن تسجيل حالتي اصابة بفيروس كورونا في بلاده.

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