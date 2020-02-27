اصابة معصومة ابتكار بفيروس كورونا

وقالت ابتهاج في تصريح ادلت به لمراسل وكالة "ارنا" اليوم الخميس انه نظرا لبعض اعراض الاصابة التي ظهرت لدى السيدة ابتكار فقد اجري لها اختبار فيروس كورونا يوم امس حيث اثبت الاختبار الذي صدرت نتيجته صباح اليوم الخميس اصابتها بالفيروس.

واضافت مديرة العلاقات العامة والمستشارة الاعلامية لمساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المراة والاسرة، ان السيدة ابتكار تمضي الان دورة العلاج في منزلها.

واوضحت بانه تم اجراء الاختبارات اللازمة بشان اعضاء الفريق المرافق للسيدة ابتكار وسيتم الاعلان عن النتائج يوم السبت القادم.

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