موسوي: 20 الف عدة طبية لتشخيص كورونا تصل ايران غدا من الصين

واستعرض موسوي الاجراءات المتخذة من قبل وزارة الخارجية على صعيد دعم اجراءات وزارة الصحة بالبلاد في مكافحة فايروس كورونا وقال ان وزارة الخارجية بادرت فور تاكيد تفشي فيروس كورونا في البلاد الى تشكيل لجنة لمكافحة المرض الى جانب وزارة الصحة وعملت على متابعة الابعاد الدولية للقضية بما فيها سد الاحتياجات الطبية للبلاد.

واضاف موسوي ان الوزارة تابعت عملية تلقي الدعم من الدول الصديقة وهي تمضي تدريجيا نحو مراحلها النهائية .

وقال، ان اول شحنة في هذا المجال تم اعدادها عن طريق الحكومة والصليب الاحمر الصيني وتتضمن نحو 20 الف عدة طبية لاختبار فيروس كورونا وبعض المستلزمات الاخرى وستصل غدا الجمعة الى البلاد عبر رحلة جوية خاصة لشركة ماهان .

واشاد موسوي بالدعم السخي من الحكومة والشعب الصيني وقال ان تفاصيل اكثر عن الدعم الذي ستقدمه الصين والدول الصديقة الاخرى سيجري اطلاع المواطنين عليها بعد انجازها.

انتهى ** 2342