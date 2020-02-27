برسبوليس يغرد خارج السرب في الدوري الايراني

وفي هذه المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس سيطر برسبوليس على مجريات المباراة في بداية الشوط الاول وترجم سيطرته بهدفين، جاء الاول بتوقيع وحيد اميري الذي وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء حيث اسكنها الشباك بسهولة على يسار الحارس المخضرم مهدي رحمتي (د 9).

وجاء الهدف الثاني بتوقيع العراقي بشار رسن الذي وصلته من اميري كرة من طبق على ذهب وهو خال من الرقابة ليسددها في الزاوية العليا اليسرى للحارس رحمتي (د 15).

وفي الشوط الثاني بدا شهر خودرو المباراة هجوميا لتعديل النتيجة حيث تمكن من تقليل الفارق بهدف من راسية خلفية من قبل اللاعب فرشاد فرجي (52) لم يتمكن حارس برسبوليس رادوفيتش من التصدي لها.

وفي الدقيقة 63 حصل برسبوليس على ركلة جزاء بعد عرقلة تعرض لها مهدي ترابي داخل منطقة الجزاء حيث انبرى لها اللاعب نفسه وسجل هدف التقدم الثالث لبرسبوليس حينما سدد الكرة في الشباك على يسار الحارس رحمتي الذي انخدع واتجه يمينا.

وجاءت نتيجة مباراتين اليوم لصالح برسبوليس اذ تعادل سباهان اصفهان مع ذوب آهن اصفهان 1-1 وخسر استقلال طهران امام مضيفه كل كهر سيرجان 1-0 فيما حقق نساجي مازندران فوزا كبيرا على مضيفه ماشين سازي تبريز 3-0 وهزم فولاد خوزستان ضيفه شاهين شهرداري بوشهر 1-0 .

وبهذه النتائج فقد ارتفع رصيد برسبوليس الى 44 نقطة في الصدارة يليه سباهان اصفهان برصيد 37 وتراكتور سازي تبريز 37 واستقلال طهران 36 وشهر خودرو 35 .

يذكر ان المباريات جرت بلا جمهور من اجل الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا الذي تفشى في بعض مدن البلاد.

انتهى ** 2342