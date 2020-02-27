ايران تستضيف سباقات "الغوص في العمق" ضمن الالعاب العسكرية الدولية

وافادت العلاقات العامة للجيش الايراني في تقرير لها انه وفي سياق توفير الامن في بحر قزوين فان القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد بان هذا الامن يجب صونه وتعزيزه بصورة جماعية وقد بدات في هذا المجال محادثات واجراءات للتعاون.

واضافت، ان جانبا من هذا التعاون يتمثل بمجموعة المسابقات العسكرية حيث تستضيف جمهورية اذربيجان مسابقات "كاس البحر".

وتابعت العلاقات العامة للجيش الايراني، انه تزامنا مع هذه الدورة من المسابقات تستضيف الجمهورية الاسلامية الايرانية مسابقات "الغوص في العمق" التي استضافت دورتين منها سابقا حيث ستقام الدورة القامة للعام 2020 في جزيرة كيش بالخليج الفارسي وستتم دعوة جمهورية اذربيجان للمشاركة فيها.

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