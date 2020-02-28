غانتس يكشف عن خطة صهيونية لضرب "نووي إيران"

وقال غانتس، في مقابلة مع قناة i24NEWS الإسرائيلية: "نمتلك هذا الخيار وسنحتفظ به، وسنعمل باستمرار على الحفاظ عليه، لأننا قد نضطر لاستخدامه في يوم من الأيام".

وأضاف غانتس: "نأمل ألا نضطر إلى اللجوء لهذا الخيار، لكن إذا اضطررنا إلى ذلك، فيسكون لدينا الخيار".

وكان وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الصهيونية يسرائيل كاتس هدد بمهاجمة إيران وقصفها، لوقفها عن إنتاج أسلحة نووية أو الحصول عليها.

وقال في مقابلة مع صحيفة "كوريير ديلا سيرا" الإيطالية، قبل نحو شهرين: "إننا مستعدون لقصف إيران، لوقف إمكانياتها المتعلقة بالأسلحة النووية"، وأضاف: "لن نسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية أو الحصول عليها".

انتهى

